Собянин рассказал о праздновании Дня Победы в условиях пандемии

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8 мая 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Волонтеры положат цветы к могиле Неизвестного Солдата, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал как в столице в этом году будет проходить празднование Дня Победы. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Многие ветераны привыкли в День Победы возлагать цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей. Поскольку в этом году пожилым людям категорически нельзя выходить из дома, по их заявкам это сделают волонтеры», - написал мэр.

Он отметил, что никакие ограничения из-за коронавируса не смогут отнять праздничное настроение в День Победы и рассказал, что случится в этот день.

«По решению президента России Владимира Путина в небе над Москвой пройдет воздушный парад. «Бессмертный полк» в этом году пройдет онлайн. Чтобы стать участником шествия, необходимо зарегистрироваться на сайте polkrf.ru или одной из партнерских площадок», - сообщил Сергей Собянин.

Также министерство обороны РФ проведет праздничный салют.

«Но, к сожалению, в этом году он состоится только для того, чтобы транслировать его по телевидению. Смотровые площадки будут закрыты. Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей. В продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки. Поздравления с Днем Победы будут звучать в московском метро», - сообщил мэр.

Он добавил, что строгий домашний режим не помешает поздравить ветеранов.

«Эту миссию взяли на себя волонтеры. Начиная с 6 мая они обзванивают фронтовиков и тружеников тыла. Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок - планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы», - написал Собянин.

По его словам, цветы будут возложены к могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма и десяткам других мемориалов столицы.

Он отметил, что, может быть, самое печальное для ветеранов - невозможность прийти на традиционную встречу однополчан.

«По мере возможности, для всех желающих ветеранов будут организованы видеоконференции через Skype, Zoom и WhatsApp», - сообщил он.

Как он добавил, помимо праздничного телеэфира, десятки онлайн-выставок, концертов и лекций ко Дню Победы подготовили музеи, театры, концертные залы и парки Москвы.

«Поэтому, дорогие друзья, несмотря на праздник, я очень прошу вас в ближайшие дни оставаться дома. Но когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне. С праздником, друзья! С юбилеем Победы!», - написал мэр.