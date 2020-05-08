Число участников Московского инновационного кластера достигло 2000

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8 мая 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Московский инновационный кластер, фото соцсети

В Московском инновационном кластере стало 2 тыс. участников. Об этом сообщается в пятницу 8 мая на официальном сайте мэра Москвы.

«В мае к Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник - компания Skillaz. Это российский лидер в направления HR Tech. Компания разработала интеллектуальную рекрутинговую систему, которая охватывает весь процесс - от составления плана подбора персонала до трудоустройства. Ее разработками пользуются крупнейшие отечественные корпорации», - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, став участником кластера, компания сможет найти новых партнеров для реализации совместных проектов, воспользоваться инструментами и мерами поддержки для дальнейшего развития своего бизнеса.

Московский инновационный кластер - проект правительства Москвы. Эту площадку создали для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Кластер должен сформировать уникальную инновационную экосистему для ведения бизнеса и создать возможности для успешного развития инновационных проектов. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.