О запрете использования кондиционеров в учреждениях объявили на заседании оперштаба в Крыму

С наступлением жаркого периода на фильтрах этих устройств могут развиваться болезнетворные бактерии, в том числе Covid-19.
О запрете использования кондиционеров в учреждениях, в том числе медицинских, объявили на заседании оперативного штаба.
«Кондиционер может способствовать разносу инфекции», - заявила министр труда и социальной политики Крыма Елена РОМАНОВСКАЯ.
«Лучше проветривание», - подвел итог теме Сергей АКСЕНОВ.
Напомним, что лето 2020 года синоптиками прогнозируется как жаркое и малодождливое.