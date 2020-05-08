О запрете использования кондиционеров в учреждениях объявили на заседании оперштаба в Крыму

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8 мая 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

О запрете использования кондиционеров в учреждениях объявили в Крыму, фото соцсети

С наступлением жаркого периода на фильтрах этих устройств могут развиваться болезнетворные бактерии, в том числе Covid-19.

О запрете использования кондиционеров в учреждениях, в том числе медицинских, объявили на заседании оперативного штаба.

«Кондиционер может способствовать разносу инфекции», - заявила министр труда и социальной политики Крыма Елена РОМАНОВСКАЯ.

«Лучше проветривание», - подвел итог теме Сергей АКСЕНОВ.

Напомним, что лето 2020 года синоптиками прогнозируется как жаркое и малодождливое.