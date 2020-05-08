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В Мосгордуме заявили, что рабочие пропуска будут продлены до 31 мая автоматически

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Мосгордуме заявили, что рабочие пропуска будут продлены до 31 мая автоматически
Рабочие пропуска в столице автоматически продлеваются до 31 мая, фото соцсети

Рабочие пропуска в столице автоматически продлеваются до 31 мая. Об этом сообщил в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

«Новые правила продления самоизоляции не заменяют предыдущие, они идут в дополнение, и пропуска рабочие будут автоматически продлены - они продлеваются до 31 мая. В случае каких-то параметров их нужно будет актуализировать, но в основной своей массе они автоматически продлеваются», - сказал парламентарий.

Он добавил, что все новые правила вводятся в дополнение к старым, а не заменяют их. Головченко напомнил, что до 31 мая в городе запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты магазины (за исключением тех, где продаются товары первой необходимости), кафе, салоны красоты и другие подобные учреждения. Продолжает действовать и пропускная система.

Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт.

Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним: их можно получить дважды в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно.

По словам депутата, правила в отношении проездных билетов остаются прежними. «Все интересы москвичей в данном случае соблюдены», - отметил он.

Проездные билеты, по которым с 30 марта по 31 мая было совершено не более 15 поездок в общественном транспорте, после 31 мая можно будет продлить или обменять.

ГБ

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