Все медики, помогающие пациентам с COVID-19, получат доплату от Собянина

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8 мая 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фельдшеры, медсестры, младший медперсонал поликлиник и т.д. получат доплату, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о доплатах лаборантам, работникам поликлиник и скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

«Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проводящие исследования биологических материалов, будут получать дополнительное материальное поощрение. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Материальное поощрение будет выплачиваться в следующих размерах.

Работникам станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, осуществляющим оказание экстренной помощи и медицинскую эвакуацию: врачам в размере 50 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 30 тыс. руб. в месяц.

Работникам амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, осуществляющим выявление заболевших и медицинское наблюдение на дому: врачам в размере 70 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 50 тыс. руб. в месяц.

Работникам лабораторий медицинских организаций, проводящих исследования биологических материалов, работникам патологоанатомических отделений: врачам в размере 70 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 50 тыс. руб. в месяц, младшему медицинскому персоналу (прочему персоналу) в размере 30 тыс. руб. в месяц.

В пресс-службе напомнили, что ранее материальное поощрение было установлено работникам стационаров, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19, в размере: врачам в размере 70 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 50 тыс. руб. в месяц, младшему медицинскому персоналу (прочему персоналу) в размере 30 тыс. руб. в месяц. Материальное поощрение из бюджета Москвы выплачивается в дополнение к аналогичным выплатам, установленным на федеральном уровне.