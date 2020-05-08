Товарооборот онлайн-торговли в Москве вырос в марте на 38%

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8 мая 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Торговля он-лайн, фото соцсети

Товарооборот онлайн-торговли в Москве вырос в марте 2020 года на 38% по сравнению с февралем. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

«В марте товарооборот онлайн-торговли столичных предприятий составил 16 млрд руб., что на 38,2% больше, чем в феврале. Это почти половина от общего оборота за I квартал 2020 года», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, московский рынок онлайн-торговли активно развивается. «С марта 2019 года ее объемы выросли на 6,8% и сейчас составляют практически четверть от всего российского рынка интернет-торговли - 24%. При этом наибольшую активность в сфере e-commerce мы наблюдали именно в марте этого года: почти половина от объема всех сделок I квартала была совершена накануне введения ограничений на очную работу предприятий большинства отраслей», - отметил заммэра.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, с начала апреля традиционные сетевые ретейлеры продуктовых и непродуктовых товаров развернули масштабные программы онлайн-продаж и доставки в столичном регионе. «Исходя из последних статистических данных, среднесуточный оборот предприятий розничной торговли за неделю с 20 по 26 апреля достиг 5,4 млрд руб., что на 5,6% больше, чем неделей ранее», - поясняется в тексте.

Предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться специальной субсидией на продвижение продукции через торговые интернет-площадки и онлайн-сервисы доставки еды. «С ее помощью можно возместить до 50% комиссии агрегатора за размещение товаров или услуг. Условия предоставления выплаты в конце апреля были скорректированы с учетом пожеланий предпринимателей: отменено требование к агрегатору о комиссии в размере не более 20% от стоимости товара. Размер субсидии может достигать 700 тыс. руб.», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В сообщении отмечается, что в I квартале года товарооборот онлайн-торговли в столице составил 37,8 млрд руб. Благодаря мерам поддержки, утвержденным мэром Москвы, розница продолжает адаптироваться к ограничениям, связанным с эпидемией коронавируса, в том числе развивая сферу онлайн-продаж.