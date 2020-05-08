Россия закупила в Китае почти 200 миллионов защитных масок

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8 мая 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Люди в защитных масках. Фото: сайт Госдума РФ

Россия закупила в Китае в общей сложности 199 млн защитных масок. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

По его словам, на май в Шанхай запланированы по меньшей мере 11 рейсов для доставки защитных средств и другой продукции.

В Минпромторге РФ сообщили, что Россия планирует получить в мае по линии ведомства еще 18 млн масок из Китая. Всего, начиная с марта, по линии министерства из КНР ввезено около 178 млн масок.

По данным ведомства, в апреле в России произвели около 138,5 млн различных видов масок.

Ранее сообщалось, что власти Крыма решили ввести обязательный масочный режим.