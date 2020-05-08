Воспитанники Приволжской детской железной дороги поздравляют ветеранов

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8 мая 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Воспитанники Приволжской детской железной дороги и действующего на её базе детского технопарка «Кванториум» принимают активное участие в онлайн-проектах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках онлайн-проекта «Этой памяти верны» были созданы видеоролики, на которых юные железнодорожники читают стихотворения и исполняют музыкальные произведения на военную тематику.

В дистанционном проекте «Победа – одна на всех…» воспитанники «Кванториума» делятся воспоминаниями о своих родных и зачитывают их фронтовые письма. Кроме того, на официальной странице детского технопарка в социальной сети накануне 9 Мая воспитанники разместят фотографии своих родных, которые принимали участие в боевых действиях или трудились на предприятиях в военное время. Под каждым изображением – биографии ветеранов, написанные на основе воспоминаний о периоде Великой Отечественной войны.