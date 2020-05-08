В пермской больнице почти 50 врачей и пациентов заразились коронавирусом

В пермской горбольнице №7, закрытой на карантин, коронавирус подтвердили у 33 пациентов и 15 сотрудников.
Сообщается, что один медик выздоровел, выписался и вышел на работу, остальные продолжают лечение. По данным краевого Минздрава, у всех удовлетворительное состояние.
В оперативном штабе сообщают, что на 7 мая в Пермском крае количество заразившихся коронавирусом достигло 699 человек (прирост за сутки составил 4%).
Ранее сообщалось, что власти Орловской области решили продлить режим самоизоляции до конца мая.