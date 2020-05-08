В копейской больнице создали стратегический запас масок

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8 мая 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко передал маски городской больнице №1. Фото пресс-службы депутата

В городской больнице № 1 Копейска создан стратегический запас медицинских масок. Несколько тысяч единиц передал учреждению депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Он подчеркнул, что губернатор Алексей Текслер, глава регионального минздрава Юрий Семенов быстро и профессионально решают вопросы, направленные на борьбу с коронавирусом, в системе здравоохранения создаются резервы, дополнительные мощности.

- Врачи жалуются, что люди пренебрегают запретами и ограничениями, не все соблюдают режим самоизоляции, посещают поликлинику с температурой, тем самым подвергая опасности и себя, и окружающих, и врачей. Думаю, будет полезным обеспечить сейчас именно жителей Копейска, тех, кто приходит на прием, средствами защиты, - сказал депутат.

Анатолий Литовченко напомнил, что с 12 мая в Челябинской области вводится обязательный масочный режим. Маски и респираторы необходимо будет носить в местах общего пользования – в магазинах, общественном транспорте, предприятиях и учреждениях, которые продолжают работу, в том числе и в медицинских организациях.

Напомним, что парламентарий накануне передал средства индивидуальной защиты, купленные на личные средства, управляющим компаниям и социальным учреждениям Копейска.