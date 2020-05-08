«С нами Ленин впереди». О коммунистических государствах современности

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8 мая 2020, 00:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

XXI век – это начало нового. Новое подразумевает собой, как правило, свободу и демократию, а также отмену многих ограничений, которые были свойственны прошлым векам.

Большая часть стран мира на данный момент представляет собой свободные и демократические государства со светским обществом. В этих странах нет никаких проблем с возможностью выбора руководителей. Нет сложностей с влиянием на жизнь государства со стороны народа. Нет ограничений в свободе слова и мысли. Человечество во многом преуспело в своей борьбе за демократию. На нашей планете всё меньше и меньше государств с преобладанием тирании или абсолютной монархии. Даже монархические страны Европы являются по сути демократическими и свободными державами, в которых монарх – не более, чем символ государства. Но до сих пор остаются и страны, где у власти находится коммунистический режим, яро следующий идеям марксизма и ленинизма. В некоторых случаях это доходит до воцарения тотальной диктатуры в лице военных хунт или отдельных личностей.

Из стран, в которых сейчас процветает коммунистическая партия, можно выделить следующие: Китай, Кубу, Лаос и Вьетнам. Поднебесная уже давно представляет собой однопартийную парламентскую республику с сильным лидером во главе. Си Цзиньпин де-факто является полноценным главой государства, и его власть практически ничем не ограничивается. Китайская правительственная система отличается строгостью и дисциплиной. Ошибки в этой стране не прощаются. Коммунизм (и в частности маоизм) является основной идеологией Поднебесной и всех её жителей. То же самое стоит сказать про Лаос и Вьетнам. В этих странах присутствует почти схожая политическая система. Мао Цзэдуна там уважают и ценят, ровно как и других выдающихся деятелей ХХ века. Многие местные жители сожалеют о том, что в 1991 году распалась их союзная и братская держава под названием СССР. Хотя Китай, например, с Советским союзом нередко соперничал. В своё время эти державы едва не оказывались на грани войны. В плане вероисповедания в коммунистических странах всё очень непросто. Официальной религии там просто не существует, ввиду преобладания атеизма. Эти державы позиционируют себя, как светские. Основной чертой коммунистических государств является переплетение институтов правящей партии и самого государства.

Не стоит забывать и про такие страны, как Куба или Северная Корея. На той же Кубе коммунистическая партия больше похожа на формальность. Династия Кастро управляет этой державой аж с середины ХХ века. Их система управления крайне схожа с монархической. Принцип национального лидера и отца нации действует до сих пор. Но ещё более худшая ситуация в далёкой Северной Корее. Там намного страшнее, чем на Кубе или в какой-нибудь Эритрее. Северная Корея – настоящее монархическое государство с преобладанием правящей династии и собственной идеологии чучхе. Как бы лидеры этой страны не называли себя председателями Трудовых партий, они всё равно остаются аналогами самодержцев. Система управления в Северной Корее – по сути абсолютная монархия, где власть сосредоточена в руках лишь одного человека. Ничто и никто не смеет препятствовать воле «великого отца народа». КНДР представляет собой закрытое деспотичное государство, скрывающее истинную жизнь собственных граждан. Акции памяти Ким Ер Сена, «вечного президента» Кореи, больше похожи на поклонение языческому богу. Так что именовать КНДР коммунистическим государством стоит едва ли, учитывая положение дел. Власть в этой стране давно наследственная, и если ничего не изменится, эта система сохранится ещё на долгие столетия.