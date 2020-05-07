В Кировской области проведут исследования вакцины от полиомиелита для профилактики COVID-19

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7 мая 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Ученые ожидают, что за счет активации врожденного неспецифического иммунитета, вакцинированный человек будет в большей степени защищен от заражения коронавирусом. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе Кировской области.

"В ближайшее время в регионе начнется реализация наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины "БиВак полио" в отношении заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19. Вакцинация будет проводиться добровольцам, находящимся в группе риска - это врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта и другие. Наблюдательная программа будет проводиться два месяца", – говорится в сообщении пресс-службы области.

Важно понимать, что это не вакцина от коронавируса, однако любая живая вакцина возбуждает в организме неспецифический иммунитет, который истребляет многие инфекции.

По словам ректора Кировского медуниверситета Льва Железнова, не исключено, что вакцина может стать средством профилактики коронавирусной инфекции. "Исследования показывают, что белковый состав вируса COVID-19 и белковый состав полиомиелита достаточно похожи – до 60%. Логично предположить, что у вакцинированного человека выработается иммунитет, и вакцина станет средством профилактики. Совместно с Центром Чумакова мы проведем исследования и увидим, насколько стойко люди, получившие эту вакцину, будут относиться к возбудителю, если из них никто не заболеет, то значит, у нас все получилось, если же кто-то заболеет коронавирусом, и у него заболевание будет протекать легче, чем у тех, кто не был привит, то это тоже хороший результат", – объяснил Железнов.

Как отметил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, в 70-е годы ХХ века в России проводились исследования по возможностям полиомиелитной вакцины. "Подобные исследования планируют проводить и в Америке, но не раньше июля. Связано это с тем, что только в России существует препарат живой вакцины от полиомиелита, который производит Центр Чумакова", – отметил он.

На сегодняшний день в Кировской области зарегистрировано 740 случаев заражения коронавирусом Общее число выздоровевших составило 143.