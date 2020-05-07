Всё слишком плохо. Коронавирусная ситуация в Великобритании

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7 мая 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Коронавирусная пандемия в Англии, фото соцсети

Коронавирусная пандемия по-прежнему не утихает. В некоторых странах уже наблюдается улучшение ситуации, но только не в Великобритании. В Англии пока что всё очень печально. Число заболевших уже заходит за 200 000 человек. Умерших больше 30 000. Но всё же 10 мая Борис Джонсон будет объявлять о первых этапах смягчения карантина. Народ слишком устал от постоянных запретов. Вскоре планируется разрешить людям выходить из дома хотя бы для физических упражнений, и при этом делать их можно будет неограниченное время. Конечно же поначалу смягчения будут небольшими. Ведь ситуация всё ещё очень плохая.

В Великобритании умерло много пожилых людей и тех, у кого имелись проблемы со здоровьем. Коронавирус ударил по этой стране беспощадно. Пострадали и иностранные граждане, в особенности чернокожее население государства. Коронавирусом переболели многие политические деятели и даже члены правящей семьи. В финансовом плане всё ещё хуже. По выводам Банка Англии, экономика Великобритании находится на пороге ужасного кризиса. Подобного не случалось в этой стране многие столетия. В Банке отметили, что ВВП страны сократился на 3 процента, и уже во втором квартале года ожидается падение на 25 процентов. Безработица по всей стране может увеличиться едва ли не до 10 процентов. По словам экспертов, экономика может восстановиться лишь только в следующем году.