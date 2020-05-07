Американцы о коронавирусе: ситуация в Нью-Йорке страшнее

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7 мая 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото:pixabey

На США приходится треть всех случаев заражения коронавирусом в мире: американские врачи подтвердили более миллиона диагнозов. Число погибших по стране выше, чем за все двадцать лет войны во Вьетнаме.

На протяжении 16 дней у меня сохранялись все симптомы болезни. Я еще никогда не чувствовал себя так плохо. К счастью, поправился. Заболел я одним из первых, тогда еще не были переполнены госпитали. Я до сих поражен, насколько медики храбрые- каждый день они подвергаются риску. Я был в Нью-Йорке во время террористических атак 11 сентября, тогда погибло много людей, но коронавирус унёс больше жизней. Мне кажется, скоро у каждого будет знакомый, проигравший в борьбе с болезнью, - рассказал предприниматель из Нью-Йорка.