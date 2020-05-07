Сергиев Посад: из раздевалки спорткомплекса украли драгоценности

Украшения стоимостью более 100 тысяч рублей похитили из раздевалки спортивного комплекса в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«В дежурную часть поступило заявление от 30-летнего местного жителя о краже ювелирных украшений из спортивной сумки, находящейся в раздевалке одного из спортивных комплексов. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей», - говорится в материале.
Вором оказался ранее судимый 53-летний житель Краснодарского края. Его задержали и завели дело о краже. Подозреваемого отправили под стражу.
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