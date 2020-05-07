Какую помощь получают южнуральцы во время пандемии

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7 мая 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике от Челябинской области Маргарита Павлова на пресс-конференции в ТАСС.

Маргарита Павлова отметила, что в регионе последние 10 дней наблюдается существенный прирост заболевших коронавирусом, общее количество случаев достигло 899 человек. На днях губернатор Челябинской области подписал распоряжение о введении масочного режима, который с 12 мая будет обязательным.

По словам Маргариты Павловой, власти пытаются помочь всем жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для тех, кто потерял работу в марте-апреля этого года, положена компенсация в размере 15 тысяч рублей. В настоящий момент ее получают 3 тысячи безработных южноуральцев. Финансовую поддержку от 3 до 5 тысяч рублей получили семьи, которые по каким-либо причинам не стоят на учете в управлениях социальной поддержки. Для 57 тысяч семей с детьми-инвалидами и пожилых граждан подготовлены продуктовые наборы. В наборах — все необходимое, их вес составляет порядка 10 килограммов. 180 тысяч учащихся начальной школы получили бесплатное молоко, которое раньше им выдавали в учебных заведениях.

Отдельная тема — организация дистанционного образования. У многих школьников не было персональных компьютеров для выполнения заданий. К решению проблемы подключились все неравнодушные, таким образом школьникам было передано около 1000 компьютеров и около 2,5 тысяч планшетов. В Магнитогорске закупить гаджеты помог Виктор Рашников, председатель совета директоров ПАО «ММК». Детям было передано 3700 ноутбуков и почти 3,5 тысячи планшетов.

Маргарита Павлова отметила, что на уровне Федерации и региона обсуждаются новые меры поддержки населения.