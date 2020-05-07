Депутаты ЗСК встретились с военным комиссаром края

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7 мая 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте прошла встреча депутатов с военным комиссаром Краснодарского края, полковником запаса Александром Кузнецовым.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, распространение инфекции внесло свои коррективы в привычную жизнь. Но, несмотря на это, как подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыв должен пройти в строгом соответствии с действующим законодательством.

О том, как организованы мероприятия по проведению в апреле-июле этого года призыва граждан на военную службу в условиях режима повышенной готовности на территории региона, депутатов проинформировал военный комиссар края Александр Кузнецов. Он отметил, что по итогам прошлогоднего призыва край признан лучшим в Южном военном округе. В 2019 году Кубань направила на службу призывников сверх установленного плана.

Что касается этого года, то в соответствии с Указом Президента весенний призыв проводится с 1 апреля по 15 июля. В крае распоряжением губернатора к исполнению воинской обязанности будут призваны граждане 1993-2002 годов рождения. Установленная для края штабом Южного военного округа норма призыва и отправки граждан на военную службу составляет 5400 человек. Из них наибольшее число призывников – 44 проента будут направлены для прохождения службы в сухопутные войска.

30 процентов будущих защитников Отечества останутся служить на Кубани, 50 процентов - в Южном военном округе, а 20 процентов уедут к местам службы за пределы округа и края.

Работа медицинских и призывных комиссий в муниципальных образованиях стартует с 12 мая, краевой призывной комиссии - на следующий день. Отправка новобранцев в войска начнется после 20 мая.

Все комиссии укомплектованы необходимыми средствами индивидуальной защиты, антисептиками, бесконтактными термометрами.

Краснодарский край – лидер по числу призывников, причем качество их подготовки неизменно высокое. По словам Александра Кузнецова, это отмечают командиры подразделений, где служат кубанские призывники.

Как сказал председатель профильного комитета, Герой России Евгений Шендрик, большую помощь в подготовке призывников оказывает казачество. «Казаки готовят своих ребят очень качественно. За все это время еще не было ни одной жалобы на плохую дисциплину или нарушения устава», - подчеркнул депутат.

Парламентариев интересовало, какие проблемы возникают перед военным комиссариатом Краснодарского края при организации весеннего призыва в этом году, какие мероприятия проводятся с гражданами, уволенными с военной службы по призыву и прибывающими из других регионов России, в условиях режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и другие.

По словам Юрия Бурлачко, на Кубани создана хорошая традиция – край один из лучших по количеству призывников и качеству их подготовки. Многие ребята идут в армию, уже имея военные специальности. Большую помощь в этом оказывает ДОСААФ. Кроме того, на Кубани отмечается минимальный процент тех, кого возвращают со службы по состоянию здоровья.

- Сегодня призыв проходит в непростых условиях. Коронавирус стал серьезным вызовом, заставил нас во многом менять планы и перестраивать работу. Но весенний военный призыв, как мы услышали, должен пройти строго по намеченному плану. Потому что безопасность страны должна быть обеспечена, несмотря на любые обстоятельства. Я уверен, что наши призывники с честью исполнят свой воинский долг, вернутся здоровыми, получившими хороший опыт армейской службы, который пригодится им в дальнейшем. Очень надеюсь, что ребята в очередной раз покажут, что на Кубани растут достойные защитники своего Отечества, – подвел итог встрече спикер ЗСК Юрий Бурлачко.