Реализацию двух госпрограмм обсудили в курортно-экологическом комитете ЗСК

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7 мая 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В комитете Законодательного Собрания края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма состоялось заседание рабочей группы. На нем был рассмотрен ход выполнения краевых госпрограмм «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» и «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» по итогам первого квартала этого года.

О необходимости усиления контроля за расходованием бюджетных средств и своевременным их доведением до конечных потребителей говорил спикер ЗСК Юрий Бурлачко в ходе недавнего планерного совещания по обсуждению итогов работы Контрольно-счетной палаты края.

В формате видеоконференцсвязи участие в заседании рабочей группы комитета приняли заместитель министра природных ресурсов края Олег Соленов, заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Святослав Удинцев. Первый заместитель председателя комитета Андрей Булдин, открывая заседание, сказал о том, что ход реализации госпрограмм Краснодарского края по-прежнему находится на особом контроле депутатов. В ближайшее время на одном из планерных совещаний будет заслушан вопрос о ходе реализации всех краевых госпрограмм за первые три месяца этого года.

Олег Соленов рассказал о том, что объем финансирования краевой государственной программы охраны окружающей среды на 2020 год превышает два миллиарда рублей, из них 344 миллиона - средства федерального бюджета, 1,7 миллиарда – из краевой казны. В составе госпрограммы реализуются четыре подпрограммы: «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности», «Леса Кубани», «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства», «Развитие водохозяйственного комплекса».

За первый квартал кассовые расходы краевого бюджета по государственной программе составили около 12 процентов от предусмотренного объема финансирования. План реализации госпрограммы на первый квартал выполнен на 76,2 процента, было заключено госконтрактов на сумму более 60 миллионов рублей.

Что касается госпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», то, по словам замминистра Святослава Удинцева, объем ее финансирования на 2020 год по состоянию на 1 апреля составляет 931 миллион рублей, из них: 150 миллион рублей - средства федерального бюджета и 720 миллионов – из краевого бюджета. За отчетный период кассовые расходы по государственной программе составили почти четыре процента от предусмотренного объема финансирования. План реализации госпрограммы на первый квартал выполнен на 70 процентов, было заключено госконтрактов на сумму 110 миллионов рублей.

В соответствии с планом реализация большинства мероприятий госпрограммы запланирована на III-IV кварталы 2020 года. Ряд мероприятий, предусмотренных в отчетном периоде (участие в выставках в марте 2020 года), не был реализован в связи с возникшей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

- Безусловно, мы понимаем, что текущая неблагоприятная эпидемиологическая обстановка может отразиться на графике выполнения ряда программных мероприятий, однако необходимо продолжать активную работу, чтобы по возможности добиться эффективного и полного их выполнения и освоения предусмотренных объемов финансирования, - отметил Андрей Булдин.

По итогам обсуждения комитет по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма рекомендовал министерствам усилить контроль за исполнением мероприятий государственных программ, освоением денежных средств, достижением целевых показателей и непосредственных результатов, соблюдением установленных сроков выполнения мероприятий.