В кубанском парламенте оценили эффективность мер поддержки бизнеса

Аргументы Недели → Общество

7 мая 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В формате видеоконференции прошло заседание комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности. Его провел вице-спикер ЗСК, председатель комитета Сергей Алтухов.

Участие в работе заседания приняли председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов, первый заместитель председателя комитета ЗСК по развитию АПК и продовольствию Сергей Орленко, представители комитета ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Андрей Сигидин, Сергей Прокопенко и Алексей Титов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, руководитель Общественной палаты региона Любовь Попова, председатель Торгово-промышленной палаты Кубани Александр Ткаченко, представители бизнеса, органов власти, Совета молодых депутатов, общественники.

Был обсужден вопрос о существующих мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Также собравшиеся рассмотрели предложения по новым направлениям поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на Кубани. Сергей Алтухов попросил участников заседания высказывать свои предложения максимально открыто, так как защита интересов бизнеса в нынешних сложных условиях является приоритетной задачей.

- Сейчас крайне важно действовать оперативно, слаженно, сохраняя социально-экономическую стабильность граждан. Комплексно и системно подойти к реализации мер по обеспечению устойчивого развития экономики региона, утвержденные губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым, чтобы помочь каждому, кто нуждается сегодня в поддержке и, особенно, в предпринимательской среде, - сказал Сергей Алтухов.

В ходе заседания были детально проанализированы действующие инструменты поддержки бизнеса, как федеральные, так и региональные. Это «кредитные каникулы», отсрочка платежей по аренде, снижение страховых взносов, отсрочка налоговых отчислений и оплаты за услуги ЖКХ, а так же ряд других мер. Вице-спикер особо отметил, что субъекты МСП могут обратиться за поддержкой в фонд Микрофинансирования и Фонд развития бизнеса за получением антикризисного займа.

Далее прозвучали конкретные предложения по дополнительным мерам поддержки. К примеру, комитет предлагает перенести госзакупки с целью поддержания спроса для субъектов МСП, распространить меры поддержки и на реализаторов алкогольной продукции, пролонгировать налоговые каникулы на несколько лет и ряд других. Так же участники заседания проанализировали способы решения тех проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в процессе получения кредитов на льготных условиях. Все поступившие предложения будут обобщены, дальнейшая их проработка будет идти с соответствующими министерствами и департаментами региона.