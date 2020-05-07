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Эксперт объяснил, когда штраф за отсутствие маски будет незаконным

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт объяснил, когда штраф за отсутствие маски будет незаконным
фото:pixabey

Власти Москвы с 12 мая вводят требования об обязательном ношении масок и перчаток в общественном транспорте, в том числе в метро. Адвокат Тимур Маршани отметил, что до тех пор, пока это требование не пропишут в нормативно-правовом акте, любые попытки оштрафовать за отсутствие маски и перчаток будут незаконными.

«Сотрудники полиции ссылаются на статью 19 пункт 4 КоАП, согласно которому неповиновение законному требованию должностного лица может повлечь привлечение к административной ответственности. От 2 до 4 тысяч штраф предусмотрен. Но при этом жёсткие требования, которые предусматривают ношение в общественных местах масок и перчаток, законом не регламентированы. Требования полиции должны быть законны и обоснованы, а не исходить из приказов, инструкций, рекомендаций, которые не являются обязательными к исполнению и императивными нормами права", - подчеркнул юрист. 

 

 

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