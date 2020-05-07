Бизнес на масках: как чиновники отнимают у россиян деньги в пользу группы частных лиц

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7 мая 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Около 70 субъектов России уже объявили о введении «масочного» режима, что не могло не привести к активации импорта средств защиты. Поставками в аптечные сети 18 миллионов масок из Китая займется ГК «Дельрус». Представители рынка сообщают о принуждении чиновников к работе с этой компанией и навязывании невыгодных условий.

Дистрибуцией медицинских масок из Китая в России займется ГК «Дельрус». В настоящее время эта группа по поручению Минпромторга уже занимается поставками масок, изготовленных на швейных предприятиях в нашей стране.

По информации «СПАРК-Интерфакса», ЗАО «Дельрус» на 100% принадлежит ООО «Дельта». По 45% этой компании владеют Людмила Гузовская и Юлай Магадеев, остальное у Максима Гузовского. Как следует из данных упомянутого источника, с начала 2020 года только с госучреждениями структуры «Дельруса» заключили контрактов на поставку медицинских изделий более чем на 2,5 млрд руб. Из них не менее 1,1 млрд руб. пришлось на поставку средств защиты.

Некоторые участники аптечного рынка сообщают, что представители Минпромторга очень настойчиво рекомендуют закупать маски только у «Дельруса». В Минпромторге утверждают, что «Дельрус» был назначен единым поставщиком медицинских масок в регионы, поскольку во время тяжелой ситуации в Китае компания смогла за два дня аккумулировать 2 млн масок для отправки в эту страну. Источник на рынке указывает, что никаких документов, подтверждающих статус «Дельруса» как единого поставщика, не опубликовано.

У «Дельруса» сети закупают маски пока неохотно. «Эркафарм» приобрела у компании лишь 200 тыс. изделий, «Неофарм» - 1 млн масок. В «Ригле» заявили, что только начинают сотрудничество с поставщиком, а в «36,6» готовы приобретать ассортимент «Дельруса», но только через постоянных партнеров.

Как отмечают некоторые участники рынка, сотрудничество с «Дельрусом» зачастую невыгодно из-за более высоких, чем у некоторых других поставщиков, цен. Кроме того, возникают вопросы и к качеству предлагаемых компанией масок.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что с началом работы десятков производителей масок в Китае цены на изделия снизились. По его словам, сегодня аптечные сети могут найти в России маски по 20 рублей за штуку, «Дельрус» же продает изделия по 28 рублей.

Напомним, до начала эпидемии одна маска в обычной аптеке стоила 6-8 рублей.