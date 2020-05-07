С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

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7 мая 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

С 12 мая в Москве сняты ограничения на работу строительных и промпредприятий, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений. Понятно, все мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но также очевидно, что снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным. Президент потребовал действовать предельно аккуратно, исходя из реальной эпидемиологической ситуации, складывающейся в субъектах Федерации, написал Сергей Собянин, отметив, что в Москве количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом пока еще достаточно велико.

«Сделаны очень важные шаги к победе над коронавирусом. И это – огромная заслуга москвичей, которые в большинстве своем выполняют требования самоизоляции и социального дистанцирования.<….> Поэтому, тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 г. мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей. Более того, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова», - написал Серегй Собянин.

«Начиная с 12 мая 2020 г. могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов. При этом работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима. На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома», - написал градоначальник.

При этом он отметил, что на работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.

В рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, при необходимости – установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников.

На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц).

Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.

При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор.

Сергей Собянин отметил, что возвращение к работе начинается с промышленности и строительства, прежде всего потому, что в нынешних условиях это наименее опасно. В отличие от работников торговли и сферы услуг строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями.

В относительно замкнутых рабочих пространствах – на стройках и в производственных цехах – гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим.

И, во-вторых, возобновление промышленного производства и инвестиций в инфраструктуру даст огромный мультипликативный эффект. Мы в прямом смысле слова оживим тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей.

Как написал мэр, в результате снятия ограничений с предприятий промышленности и строительства на работу вернутся 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч – в других регионах России. В нынешних условиях это очень важно.

Кроме того, с 12 мая 2020 г. на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим.

«Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси», - написал Сергей Собянин.

Также Сергей Собянин сообщил, что временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 г.

«Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», - отметил он.

Сергей Собянин рассказал и о работе общеобразовательных школ.

«Годовые оценки за 2019/20 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая 2020 г.

С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая с.г. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения Министерства просвещения Российской Федерации», - написал Сергей Собянин.

Он добавил, что малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая с.г.

Сергей Собянин также отметил, что в связи с сохранением ряжда ограничений, ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 г.

Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт.

Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.