Утром 7 мая бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства. Это случилось на следующий день после того, как миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. В 90-х они были совладельцами Красноярского алюминиевого завода, с которым в то время происходило множество неприятных историй. По версии следствия, Быков тесно связан с миром криминала и подозревается в совершении множества преступлений. На этот раз он предположительно виновен в заказном убийстве своих подельников, с которыми у бизнесмена возникли разногласия. Это произошло в 1994 году.

Задержание Анатолия Быкова

Анатолий Быков – весьма властный и влиятельный человек. Правда методы, с помощью которых он добился этой власти, сомнительные. Начиная свой путь в мире преступного бизнеса как «Толя Бык», он добился кресла депутата, на котором продержался до 2016 года. Но прежде чем приложить руку к политике ему пришлось достаточно долгое время тесно общаться с криминальными авторитетами Красноярского Края, а с некоторыми из них и конфликтовать. Эти истории в конце концов приводили к покушениям, перестрелкам, налетам и убийствам, за многими из которых стоял непосредственно сам Анатолий Быков.

Толя Бык и алюминиевый завод

Красноярским алюминиевым заводом в девяностых была тесно переплетена карьера Анатолия Быкова. Началось все с того, что компания TransWorld Group разработала схему заработка, связанную с алюминием. Дело в том, что в те годы у многих заводов не хватало средств на закупку сырья для производства металла. Необходимо было покупать дешевый глинозём и перерабатывать его в алюминий. Однако даже на закупку глинозема не хватало средств.

Тут в дело вступала TransWorld Group. Компания фактически отделяла прибыль от производства. Она брала на себя ответственность за закупку сырья, которое бесплатно предоставляла простаивающим заводам, а в замен получала алюминий. При этом заводу платили исключительно за процесс переработки, а прибыли от продажи алюминия завод не получал. Условия эти оказались весьма жестокими – денег не хватало даже на то, чтобы платить зарплату работникам. Однако руководству заводов приходилось принимать эти условия, чтобы предприятие продолжало функционировать. Что же касается инвесторов, то их дела процветали. Биржевая стоимость алюминия доходила до 1500 долларов, а покупка глинозема обходилась в 300 рублей. Красноярский алюминиевый завод фактически первым принял эти условия.

Красноярский алюминиевый завод

Однако у TransWorld Group появился ряд проблем, связанных с воровством на заводе. Часто дорогостоящий продукт и не доходил до инвесторов из-за того, что его успевали перехватывать мелкие преступные группировки. Для того, чтобы навести порядок, руководство TransWorld Group обратилось к Анатолию Быкову, амбициозному молодому человеку, которого изначально считало хорошим исполнителем. С этого момента начались события, которые перевернули красноярский преступный мир и сделали из Толи Быка серьезного бизнесмена.

Все началось с того, что, прежде чем разбираться с заводом, необходимо было разобраться с криминальным миром Красноярска. На пути к плодотворной работе стояли четыре авторитета: Толмач, Ляпа, Синий и Чистяк. Последний был убит первым. За ним последовало убийство Синего. Прознав об этом, Ляпа сделал предположение, что к убийству причастен Быков, и заказал его. Однако киллеры переметнулись на сторону Толи Быка, что привело к смерти самого Ляпы. Наконец, у подъезда собственного дома был устранен и Толмач.

Анатолий Быков

Однако это был далеко не конец. Вскоре конфликт назрел между TWG и Анатолием Быковым. Руководство TWG фактически обмануло Быкова и попыталось лишить его контроля над предприятием. Быков остался этим недоволен и предпринял ряд ответных мер, чем развязал войну. TransWorld Group и группировка Толи Быка оказались по разные стороны баррикад. По непроверенным данным, на Анатолия Быкова переодически планировалось совершить покушение, однако он и его люди опережали неприятеля и устраняли прибывающих в Красноярск из Москвы киллеров. Правда одно из покушений чуть не обернулось смертью самого Быкова: к этому были причастны его бывшие подельники Александр Наумов и Кирилл Войтенко. В 1994 году они заложили мину, на которой чуть не подорвалась машина авторитета. Как не трудно догадаться, оба были позже убиты. И именно за это заказное убийство бывших подельников спустя 26 лет задержали Анатолия Быкова.

Стоит отметить, что Анатолий Быков уже был судим: в 2002 году его осудили условно на 6,5 лет за организацию покушения на убийство другого криминального авторитета Вилора Струганова или «Паши Цветомузыки». Однако покушение был инсценировано, и уже в 2005 году условный срок был снят, а судимость погашена. Чем обернётся следствие на этот раз – остаётся только гадать.