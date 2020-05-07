Не словом, а делом. Строитель из Екатеринбурга делает ветеранам бесплатный ремонт

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7 мая 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Антон Савчук в гостях у семьи Гусевых

Валентина Григорьевна Виноградова была пленницей фашистов во времена Великой Отечественной войны. Сейчас она живёт одна. В силу возраста и здоровья последний раз ремонтировала квартиру лет тридцать назад. Но строитель из Екатеринбурга Антон Савчук не позволил женщине оставаться в обветшавших стенах. Уже 2 года он бесплатно обновляет квартиры нуждающимся. Не словом, а делом уралец говорит спасибо ветеранам войны не только в преддверии Дня Победы, а круглый год.

Антон Савчук

Ремонтами квартир Антон Савчук занимается больше 10 лет. В 2018 году благодаря его профессиональным умениям и доброму сердцу появился проект «Бесплатный ремонт». «У меня родилась идея прийти и помочь с ремонтом тем, кто нуждается: инвалидам, ветеранам, – рассказывает строитель. – Самому купить материалы и сделать бесплатно. Многие люди из этой категории редко выходят на улицу. Мне было бы приятно, если они станут немного счастливее благодаря мне».

Ремонт для Валентины Григорьевны стал двенадцатым бесплатным ремонтом за время проекта. 75-ю годовщину Победы пенсионерка встретит в обновлённой, тёплой, уютной квартире. «Никогда в моей жизни такого счастья не было, – со слезами на глазах благодарит команду Антона Валентина Григорьевна. – А ведь прожила немалую жизнь – 89 лет. И чтобы такое ощущение… Разве что, когда Гагарин из космоса прилетел, и в День Победы. И вот теперь у меня третий праздник!».

Валентина Григорьевна Виноградова (пленница фашистов во время ВОВ)

На долю пенсионерки выпало немало испытаний. 9-летней девочкой она встретила войну под Ленинградом. Несмотря на юный возраст, фашисты заставляли Валю работать на лесозаготовке под пристальным взглядом немецких овчарок, а затем в неволе на хуторе латышей. На её глазах двухлетняя сестрёнка умерла от голода. Как выжила сама – не знает. Ведь даже гнилой хлеб с опилками поесть получалось не всегда. Да и после войны трудности не закончились: голодные годы, пока восстанавливалась страна, муж-инвалид, за которым Валентина Григорьевна ухаживала больше 20 лет. И вот теперь эта сильная женщина, привыкшая бороться за жизнь для себя и своих близких, не может поверить, что кто-то позаботился и о ней.

Валентина Григорьевна (в новой комнате)

Валентина Григорьевна с улыбкой и восхищением осматривает новую комнату, кухню и коридор. Признаётся, что не занавешивает окно, чтобы любоваться им, а старый ковёр теперь отправится на дачу, потому что такой красивый пол закрывать нельзя. Главной достопримечательностью коридора называет дверь, ведь из неё теперь не дует. Как и из окна, в котором раньше была большая щель. «На новом диване снятся только хорошие сны, – рассказывает пенсионерка. – Вот окно моё новое приснилось. От него сейчас так светло… В моей комнате никогда так светло не было!».

Кухня для Валентины Григорьевны Виноградовой

Комната для Валентины Григорьевны Виноградовой

Печально, но люди не привыкли к тому, что кто-то хочет помогать бескорыстно. Предложение бесплатной помощи часто воспринимается с недоверием, сразу хочется искать подвох. Поэтому Антону Савчуку было сложно найти первого участника проекта. Мужчина рассказывает, что ходил по многим организациям, которые работают с инвалидами и ветеранами. Все говорили, что такая помощь не нужна. «Возможно, думали, что я обману, что-то украду, а они будут за это отвечать», – признаётся строитель. Первой, для кого Антон всё же сделал бесплатный ремонт, стала инвалид 1 группы Валентина Исаевна Медведева. Если сначала предложение помощи настораживает, то результат все участники принимают со слезами радости и благодарности.

За 2 года команда обустроила квартиры ветеранам: фронтовику и его жене, труженице тыла, блокаднице Ленинграда, пленнице фашистов... Антон помогает не только тем, кто пережил страшную войну, но и тем, кто просто столкнулся с жизненными трудностями. Ремонты сделаны для инвалида-колясочника и водителя трамвая. Сейчас заявки на работу ребят поступают сами. Выбрать тех, кому действительно нужна помощь – сложно. Здесь Антону помогает сердце.

Проделанную работу, разговоры и эмоции героев он выкладывает на YouTube, также ведёт страницы в социальных сетях (Instagram, Вконтакте). «Изначально я думал, что проект быстро наберёт подписчиков. Что можно будет включить монетизацию на канале, продавать рекламу в соцсетях и за счёт этого окупать ремонты, – делится строитель. – Но всё оказалось намного сложнее. Люди смотрят трэш-контент, грязь. Жаль, но о достойных людях почти не вспоминают. Сегодня проект существует за счёт своих средств, которые заканчиваются. Поддерживают некоторые люди. В нашем случае это как глоток воздуха».

Для того чтобы привлечь внимание к своему начинанию, Антон решил разыграть единственный автомобиль. За репосты и подписки мужчина был готов отдать машину или 100 тысяч рублей. Пост с розыгрышем облетел интернет и распространился по социальным сетям. Победительница забрала деньги, а у проекта появились первые подписчики. Удивительно, но просмотры, лайки и комментарии могут помочь делать ремонты тем, кто в этом нуждается. Правда, пока их недостаточно.

Антон несколько месяцев копил собственные средства, чтобы начать ремонтировать квартиры незнакомым людям. На первый ремонт от подписчиков было собрано только 200 рублей. А вот уже 12-ю работу поддержал Василий Вакуленко (рэпер Баста).

Антон Савчук в гостях у семьи Гусевых

Комната для Василия Фёдоровича и Тамары Александровны Гусевых

Кухня для Василия Фёдоровича и Тамары Александровны Гусевых

Все, кому посчастливилось получить «Бесплатный ремонт», радуются не только новым стенам, натяжному потолку и мебели. Для пенсионеров не менее важно внимание. Пока Антон делает ремонт, он узнаёт своих героев и их жизненные истории. Общается, смеётся, разговаривает и, конечно, становится их другом. «Столько нам внимания проявлено! Мы за всю жизнь не видели этого…», – признаётся Тамара Александровна Гусева, жена ветерана ВОВ. – Мы впервые встретили человека, который отнёсся к нам с таким уважением и такой добротой». Её муж – солдат-бронебойщик, освобождавший Беларусь в годы войны, встречал гостей на своё 95-летие в квартире с новым ремонтом. «Антон продлил моё здоровье!» – говорит ветеран. О том, что появились силы и желание жить, говорят и другие участники проекта. «Это мне надо 120 лет жить… такая прелесть!» – восхищается новой комнатой девяностолетняя труженица тыла Галина Александровна Сухоносова.

Галина Александровна Сухоносова, труженица тыла (в новой кухне)

Комната для Сухоносовой Галины Александровны

«Это наша история. Не нужно её забывать, – считает Антон Савчук. – Без памяти нет истории, а без истории нет будущего. Приятно слышать, что мы возвращаем веру в человечность, которая уходит в неизвестном направлении. В последнее время стали популярными различные челленджи. Было бы круто, если бы люди делали что-то полезное, а не открывали крышку ногами. Когда я начинал проект, страшно было начать. Сейчас страшно закончить. Нельзя прожить и оставить после себя пустое место».