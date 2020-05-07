Соцсети: «Врачу в России нужно умереть, чтобы заработать сумму, которую в США медики получают за несколько месяцев»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 мая 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Вчера стало известно, что Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях в виде единовременной выплаты для медработников, оказывающих помощь пациентам, зараженными коронавирусом. Особое внимание россиян привлек пункт, касающийся смерти.

Указ гласит, что одним из страховых случаев, при наступлении которых производится выплата, является смерть медработника в результате инфицирования коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей. Если врач уйдет из жизни из-за COVID-19, его близкие получат 2,7 млн рублей.

Эта новость вызвала бурную реакцию в соцсетях. По интернету гуляет грустная шутка:

«Что нужно сделать врачу, чтобы заработать 35 тыс. долларов:

— На Западе: проработать три месяца;

— В России: умереть».

Более того, как уточняют пользователи Сети, «не просто умереть, а грамотно умереть, чтобы потом родственники смогли доказать, что заразился человек именно на работе и умер не от «сопутствующих заболеваний».