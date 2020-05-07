«А без усов-то и не признали», организаторы виртуальной акции «Имена героев» в Челябинске по ошибке разместили фото Гитлера

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7 мая 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Организаторы виртуальной акции «Имена героев» в Челябинске по ошибке разместили фото Гитлера. Сотрудники не узнали фюрера без усов.

Организаторы акции запустили к Дню Победы конкурс, участникам которого необходимо было прислать фото и краткую биографию родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Истории горожан публиковались в паблике в социальной сети. Один из постов рассказывал историю Владимира Сумина, который участвовал в боях под Курском и Москвой. Опубликован он был вместе с фото Гитлера без усов.

После бурной реакции подписчиков пост с фейковой историей был удален, администраторы опубликовали извинения. Они пояснили, что не проверили информацию, потому что «просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить».

«Фотография, которую нам прислали, довольно редкая и нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображён», - покаялись организаторы.