«Россети Кубань» обеспечила электроэнергией фельдшерско-акушерский пункт в горно

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7 мая 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») обеспечили технологическое присоединение фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в горном поселке Гузерипль. Раньше для получения медицинской помощи жители и гости поселка направлялись по горно-пересеченной местности в районный центр – поселок Тульский, расположенный в 72 км от Гузерипля.

Энергетики обеспечили медучреждению мощность до 25 кВт от подстанции 35 кВ «Гузерипль». Работы по подключению ФАП к энергоснабжению выполнены в кратчайшие сроки. Отметим, что в данном населенном пункте расположен ряд гостиничных комплексов и туристических объектов Республики Адыгея, где во время курортного сезона отдыхает много туристов.

Медико-социальный объект построен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», направленного на развитие системы оказания первичной медпомощи населению.

Как отметил директор Адыгейских электрических сетей Рустам Магдеев, технологическому присоединению социальных объектов, особенно медицинских учреждений, уделяется первостепенное внимание.

– В настоящее время для наших заявителей активно работают дистанционные сервисы, на которые группа «Россети» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией полностью перевела обслуживание потребителей с 18 марта 2020 года, – подчеркнул Рустам Магдеев.

Напомним, с энергетиками можно связаться посредством Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф. Для всех пользователей работает онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф. Телефон горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» – 8-800-200-15-52. (звонок на территории России бесплатный).

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, и Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края.