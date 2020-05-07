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«Был госпитализирован с симптомами заболевания, вызванного COVID-19», в Иванове умер архимандрит Амвросий Юрасов

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

«Был госпитализирован с симптомами заболевания, вызванного COVID-19», в Иванове умер архимандрит Амвросий Юрасов

В Иванове скончался архимандрит Амвросий Юрасов. Медики подозревают, что у него был коронавирус. О смерти священнослужителя сообщается в официальной группе Введенского женского монастыря «ВКонтакте».

«Отец Амвросий заболел двусторонней пневмонией, но коронавирус еще не подтвержден: тест взяли только вчера. Наверное, завтра уже будет результат. Но все врачи – а его наблюдают очень квалифицированные врачи – подозревают коронавирус», - буквально вчера — сказал директор православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров.

Отцу Амвросию было уже за 80 лет. У него на 50% были повреждены легкие.

БИ

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