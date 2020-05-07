Или в депутаты или на нары. Почему всплыла история заказных убийств «авторитетного бизнесмена» Анатолия Быкова?

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7 мая 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Красноярского «авторитетного бизнесмена» Анатолия Быкова задержали за заказное убийство почти 30-летней давности, а точнее за один из эпизодов «алюминиевых войн» лихих 90-х годов.

«Сдал» штатный киллер. В Красноярске экс-депутат и известный предприниматель задержан за организацию заказных убийств

В далеком 1994 году он с помощью штатного киллера Владимира Татаренкова, которого в криминальном мире звали не иначе как «Алюминиевый мясник» расправился со своими же «бойцами» Александром Наумовым и его приятелем Кирилл Войтенко, один из которых банально потребовал больше денег. Татаренков поначалу сумел скрыться, однако его задержали в 1999-м году в Греции, «впаяли» 13 лет, и он «сдал» своего заказчика.

Так почему же эта история всплыла только сейчас? Да все просто, слишком многие в регионе ждали, когда у Анатолия Быкова закончится запрет на избрание в депутаты. В 2016 году красноярский избирком отказал действующему тогда депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову в участии в выборах. Его не допустили регистрации в качестве кандидата из-за судимости за особо тяжкое преступление — организацию убийства красноярского криминального авторитета Вилора Струганова, более известного как «Паша Цветомузыка». Бизнесмена приговорили к шести с половиной годам лишения свободы условно.

Ограничения на депутатство заканчивались как раз в апреле 2020 года. Ожидалось, что Быков возглавит региональное отделение «Патриотов России». А предприимчивый пока еще не депутат уже активно продвигал в медиа свой новый политический проект - движение «Наша Сибирь».

Но не все в регионе хотели очередного передела собственности и возвращение в строй бывшего криминального депутата, вот и вспомнили про давнюю историю с убийствами, которую явно держали про запас. Даже если Быков снова отделается условным сроком за очередные убийства, стать избранником народа ему точно не светит еще несколько лет.