«Бельгийская Жанна д’Арк»: история русской героини антифашистского Сопротивления в Бельгии

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7 мая 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Марина Шафрова-Марутаева

8 декабря 1941 года Марина Шафрова-Марутаева совершила героический акт возмездия в движении антифашистского Сопротивления: в центре Брюсселя на площади Порт-де-Намюр она бросилась с ножом на заместителя германского военного коменданта майора Крюге и убила его. О сложной судьбе великой женщины рассказывают «Аргументы Недели».

Марина Шафрова-Марутаева родилась 30 марта 1908 года в Ревеле в семье капитана I ранга Александра Александровича Шафрова, участника обороны Порт-Артура в годы русско-японской войны и Гражданской войны в России, и сестры милосердия Людмилы Павловны Шафровой.

После поражения Белой гвардии, Шафров вместе с женой и детьми перебрался в независимую Эстонию. Некоторое время спустя семья Шафровых переехала в Бельгию, где Марина вышла замуж за русского эмигранта Юрия Марутаева и стала носить фамилию Шафрова-Марутаева. У молодой семьи родились два мальчика – Никита и Вадим. В 1939 году семья попыталась вернуться в Россию и обратилась в советское консульство в Париже с просьбой выдать советские паспорта, чтобы вернуться в СССР. Паспорта были получены. Но вернуться Шафровы-Муратаевы не успели...

В мае 1940 года Германия оккупировала Бельгию. Марина вместе с мужем одними из первых вступили в бельгийское Сопротивление. Она стала связной командира корпуса бельгийских партизан, принимала участие в диверсиях в бельгийской столице и провинции Брабант. Большинство членов Сопротивления действовали осторожно и медленно, но Марина отчаянно рвалась в бой с нацистами, так больно переживала нападение нацистов на СССР, её Родину. Так как Бельгия стала вторым домом Марины, она поняла, что в сложившихся обстоятельствах должна защищать эту страну.

Марина сразу же развернула полномасштабную работу по пропаганде против фашистов. Она сохранила радиоприемник, хотя тогда за хранение радио немцы расстреливали, слушала сводки Совинформбюро, записывала их, переводила на французский язык, размножала на печатной машинке и распространяла среди жителей. На этом Бельгийская Жанна д’Арк не остановилась.

В октябре 1941 года Марина Шафрова и ее муж Юрий Марутаев вступили в бельгийскую партизанскую армию, бойцы которой минировали дороги, разбрасывали железные шипы на пути движения немецких колонн, поджигали фашистские бензовозы. В это время немецкие войска приближались к Москве, так что Марина решила действовать ещё решительнее и мстить за Родину. О том, что она задумала, не знал даже ее муж.

8 декабря Марина приехала на площадь Порт де Намюр в самом центре Брюсселя. Там, перед зданием оккупационной комендатуры, она приблизилась к заместителю немецкого коменданта бельгийской столицы и одним ударом кинжала поразила его. Офицер скончался на месте, а Марине удалось скрыться. Немцы, пришедшие в ярость, предположили, что в городе орудуют английские диверсанты, но потом кто-то донес им о причастности к покушению бельгийских партизан. Сразу после этого фашисты схватили в качестве заложников 60 бельгийцев и объявили, что если в течение восьми дней убийца заместителя коменданта не сдастся, то заложники будут расстреляны.

Все с замиранием сердца ждали «кровавой даты» – 15 декабря, 20.00. Никто не знал, решится ли партизанка спасти заложников ценой своей жизни. Однако руководство бельгийского Сопротивления запретило Марине Шафровой выдать себя. Марина ослушалась и заявила, что не желает сохранять свою жизнь столь дорогой ценой. И это несмотря на то, что у нее самой к тому времени росло двое сыновей трехлетний Вадим и девятилетний Никита. Простившись с семьей, Марина 16 декабря пошла сдаваться. По дороге в комендатуру она убила еще одного немецкого офицера. Её тут же задержали.

На допросах немцы никак не могли поверить, что эта утонченная и хрупкая женщина – опасный партизан-диверсант. Военно-полевой трибунал приговорил Марину Шафрову-Марутаеву к смертной казни, но военный губернатор Бельгии генерал Фолкенхаузен, боясь волнений и усиления сопротивления, не решился утвердить приговор. Жители Брюсселя, несмотря на вероятность ареста, приносили цветы к тюрьме Сен-Жиль, где была заключена Марина. О ее подвиге узнала не только Бельгия, но и вся Европа.

О случившемся доложили лично Гитлеру. Бельгийская королева Елизавета обратилась к нему с просьбой помиловать мать двух маленьких детей. Но Гитлер, узнав о нерешительности своих подчиненных, лишь впал в бешенство и лично распорядился: «Казнить. Обезглавить».

Марину переправили в Германию, где судили повторно в Кёльне. Окончательный приговор – «смерть посредством гильотины». 31 января 1942 года ее обезглавили в тюрьме города Кёльна в возрасте 33-х лет. По свидетельству исповедовавшего ее перед казнью священника, Марина заявила: «Я счастлива отдать свою жизнь за Родину, за советский народ». Отрубленную голову и тело патриотки немцы скрыли в безвестной могиле, чтобы похоронить даже память о ней.

О героическом подвиге Шафровой в Бельгии не забыли. После войны по просьбе бельгийской королевы прах Марины был разыскан в Германии и перезахоронен 25 мая 1947 года с почестями на центральном кладбище Брюсселя среди 27 могил национальных героев страны. Ее посмертно наградили Боевым крестом с пальмовой ветвью, Рыцарским крестом с пальмовой ветвью, медалью Сопротивления и присвоили звание «Участник движения Сопротивления». С тех пор её называют «Бельгийской Жанной д´Арк».