«В тюрьмах лучше, чем в армии», в Комитете солдатских матерей запрет на телефоны в войсках связали с желанием скрыть дедовщину

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7 мая 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Комитете солдатских матерей запрет на гаджеты в войсковых частях связали с желанием скрыть дедовщину. Зампред организации Андрей Курочкин рассказал, что проблемы российской армии только усугубляются из-за закрытости.

Владимир Путин ужесточил Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года. Согласно изменениям, военным нельзя пользоваться устройствами, которые передают аудио- и фотоматериалы, отслеживают геолокацию. И это уже свершившийся факт.

«Выхода мы никакого не видим, если нормативные подзаконные акты уже приняты и утверждены. Это просто показывает отношение. Армия должна быть закрыта, но, если там нет таких проблем. Если мы говорим о секретности, то со спутников все, кому надо, всё видят. В тюрьме пользуются телефонами, к нам обращался один из бывших руководителей колонии и рассказывал, что у них было жёсткое требование — каждому заключённому каждый день выдавать телефон для звонка. Он говорил, что у них в колонии лучше, чем в армии», - рассказал Курочкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Дедовщина никуда не делась, просто это происходит за забором. Почему на эту тему не говорят? Во-первых, страшная цензура, во-вторых, нет возможности у солдат связаться со своими близкими, чтобы сообщить. И самое главное — солдаты не верят в какую-то справедливость, выхода уже никакого не видят. Всё равно левые телефоны как ходили по части, так и будут ходить. Здесь цель, чтобы ребята были ещё более закрыты». – сообщил он.