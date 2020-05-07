Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

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7 мая 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Владелец московского ФК «Спартак» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. Сейчас он проходит лечение в одной из частных клиник города. Федун также занимает пост вице-президента «ЛУКОЙЛа».



«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении красно-белых. В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.

Общее состояние Федуна оценивается в более чем $ 6 млрд. 64-летний предприниматель входит в список 200 богатейших людей России по версии журнала «Форбс».

«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении красно-белых. В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом. Общее состояние Федуна оценивается в более чем $ 6 млрд. 64-летний предприниматель входит в список 200 богатейших людей России по версии журнала «Форбс». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4033291-leonid-fedun-gospitalizirovan-s-koronavirusom.html?utm_source=copypaste

«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении красно-белых. В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом. Общее состояние Федуна оценивается в более чем $ 6 млрд. 64-летний предприниматель входит в список 200 богатейших людей России по версии журнала «Форбс». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4033291-leonid-fedun-gospitalizirovan-s-koronavirusom.html?utm_source=copypaste

«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении красно-белых. В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом. Общее состояние Федуна оценивается в более чем $ 6 млрд. 64-летний предприниматель входит в список 200 богатейших людей России по версии журнала «Форбс». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4033291-leonid-fedun-gospitalizirovan-s-koronavirusom.html?utm_source=copypasteМ