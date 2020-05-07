Почта России доставит кубанским ветеранам 59 тыс. писем-треугольников

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7 мая 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Письмо-треугольник

Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в Краснодарском крае, 59 тыс. писем-треугольников вместе с персональными поздравлениями от Президента Российской Федерации. Всего по стране в эти дни будет доставлено на дом ветеранам 2,3 млн писем-треугольников.

Эти письма ветераны смогут до конца года бесплатно отправить в любую точку страны, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты.

Бесплатные письма для ветеранов Россвязь, Почта России и АО «Марка» выпускают к каждому юбилею Победы. Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как это делалось в годы войны.

Тогда письма-треугольники писали на простых листах бумаги. Особенная схема складывания не требовала конверта, адрес писался на наружной стороне листа. Перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов. Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более 6 млрд фронтовых писем.