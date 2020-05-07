На Кубани приставы приостановили деятельность микрокредитной организации

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7 мая 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Кущевском районе судебные приставы-исполнители на месяц приостановили деятельность микрокредитной организации ООО МКК «ФМН-Ростов», находящейся в районном центре по ул. Первомайской.

В рамках исполнения решения районного суда представители закона опечатали входные двери офиса, занимаемого предпринимателем – юридическим лицом - сроком на 30 суток. Руководитель микрокредитной организации был в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предупрежден о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности организации.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в Краснодарском крае, приставы продолжают работу по приостановке деятельности различных предприятий и организаций в регионе. Такая работа будет продолжена до окончания карантина.