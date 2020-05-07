Количество эскроу счетов в марте на Кубани выросло на 28%

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7 мая 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели. Кубань», Южное ГУ Банка России ]

По данным на 1 апреля, в Краснодарском крае было открыто 2 626 счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. За месяц их число увеличилось на 28% (+579 по отношению ко 2 марта). О росте показателей проектного финансирования долевого жилищного строительства на Кубани в марте этого года свидетельствуют результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

Также выросли и суммы кредитных договоров, которые заключили банки со строительными компаниями региона. За март этот показатель увеличился почти на треть. По данным на 1 апреля банки региона заключили кредитных договоров на сумму 35,2 млрд рублей, в начале марта этот показатель был 27 млрд рублей.​

Таким образом, данные мониторинга на 1 апреля 2020 года не дают оснований говорить о сокращении проектного финансирования из-за кризисных явлений. Однако следует учитывать, что основные причины возможного сокращения (ограничительные меры, прекращение работы строительных площадок), появившиеся в конце марта — начале апреля, пока могли не оказать негативного влияния на динамику.

При этом Банк России и Правительство Российской Федерации для смягчения негативного влияния кризисных явлений на отрасль принимают меры по поддержанию ипотечного кредитования, например, регуляторные послабления по кредитам застройщикам жилой недвижимости.