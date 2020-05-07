Единственное на Кубани дерево «носовых платков» впервые расцвело в Сочи

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7 мая 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Дерево «носовых платков»

Единственное в Краснодарском крае дерево «носовых платков» впервые расцвело в Сочи. В нашей стране подобные растения встречаются лишь в олимпийской столице и в Никитинском ботаническом саду в Ялте.

- Китайская давидия была завезена в сочинский парк «Южные культуры» в середине прошлого века. Во время цветения декоративное листопадное дерево усеяно массой соцветий с крупными белыми прицветниками. Свешиваясь с веточек, они колеблются под дуновением ветра и издали напоминают белые салфетки, платки или стаю голубей. В Западной Европе и США давидию так и называют - "голубиное дерево",- рассказали в Кавказском заповеднике.

Растение получило название в честь первооткрывателя, фрацузского монаха Ж.Давида. Он обнаружил дерево в горных районах центрального и западного Китая в 60-е годы XIX века. В Россию дерево завезли уже в советское время. В середине прошлого века профессор Дмитрий Арцибашев интродуцировал давидию в парк "Южные культуры" в Сочи. Дерево трудно размножается, первые всходы давидия дала лишь в 2016 году, а в этом - зацвела. На родине дерево достигает высоты 20 метров. В парке "Южные культуры" экземпляры имеют высоту 6-7 метров.

- Сейчас рядом со взрослой давидией в парке посажено еще одно молодое дерево, а в парковой теплице набирают силу молодые побеги, которые в недалеком будущем станут украшением дендрологического парка, - отметили в заповеднике.