Собянин рассказал о создании госпиталей для долечивания COVID-19

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7 мая 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по развертыванию временного госпиталя в павильоне №75 на ВДНХ, который будет готов принять первых пациентов уже 15 мая.

«В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне. Сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано. Это хорошая история, но тем не менее мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению, и мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий. Поэтому, одновременно открывая какие-то производства или делая какие-то послабления, мы понимаем, что мы можем получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализации. Поэтому мы должны гарантировать москвичам обеспечение медицинской помощи при заболевании коронавирусом. В этих целях создаются резервные медицинские центры, как здесь на ВДНХ. Это полноценный госпиталь с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и с соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, в которых есть значительный опыт работы с этой сфере», - сказал Сергей Собянин.

При этом мэр выразил надежду, что этот дополнительный коечный резерв не понадобится. «То, что мы видим в других странах, городах, нас все-таки заставляет заранее беспокоиться и готовиться к сложным ситуациям», - добавил он.

Главный врач городской клинической больницы №24, к которой будет прикреплен госпиталь на ВДНХ, Григорий Родоман отметил удобство будущего стационара. «Удобно и для работы медицинского персонала, и для больных. Есть все, чтобы мы здесь трудились полноценно», - сказал Григорий Родоман.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, временные госпитали для долечивания пациентов с коронавирусом и с его легкой формой будут развернуты на ВДНХ, в экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское» и АТЦ «Москва» на Каширском шоссе. Всего будет открыто около 10 тыс. коек. Отмечается, наличие во временных госпиталях кислородной подводки позволит врачам в случае необходимости проводить интенсивную терапию.

Первых пациентов коронавирусный госпиталь на ВДНХ будет готов принять 15 мая.

Его создание было начато 28 апреля. Здесь будет развернуто 1 тыс. 779 коек, включая 72 противошоковые койки. Для исследования биологического материала будет развернута временная лаборатория мощностью около 1,5 тыс. проб в сутки.

При максимальной загрузке пациентами в госпитале будут работать до 160 врачей, 350 сотрудников среднего и 322 сотрудника младшего медицинского персонала.

В настоящее время в Москве для лечения больных с коронавирусом развернуты отделения в 72 федеральных, городских и частных стационарах общей мощностью свыше 25 тыс. коек. В поселении Вороновское открыта новая инфекционная больницы на 800 коек, с возможностью расширения до 900 коек.