В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

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7 мая 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Пожилая женщина 67 лет страдала сердечной недостаточностью.

Это уже девятая смерть южнуральцев с таким диагнозом. Как сообщают в министерстве здравоохранения региона, от коронавирусной пневмонии скончалось трое человек, еще у шестерых смерть наступила от основного сопутствующего заболевания. Всего с начала пандемии в Челябинской области заразились коронавирусом 899 человек, 148 — выздоровели, 735 человек проходят лечение. 7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы.

Напомним, губернатор Челябинской области подписал распоряжение о введении масочного режима с 6 мая, пока он носит рекомендательный характер, с 12 мая — использовать средства защиты нужно будет в обязательном порядке.