В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

Пожилая женщина 67 лет страдала сердечной недостаточностью.
Это уже девятая смерть южнуральцев с таким диагнозом. Как сообщают в министерстве здравоохранения региона, от коронавирусной пневмонии скончалось трое человек, еще у шестерых смерть наступила от основного сопутствующего заболевания. Всего с начала пандемии в Челябинской области заразились коронавирусом 899 человек, 148 — выздоровели, 735 человек проходят лечение. 7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы.
Напомним, губернатор Челябинской области подписал распоряжение о введении масочного режима с 6 мая, пока он носит рекомендательный характер, с 12 мая — использовать средства защиты нужно будет в обязательном порядке.