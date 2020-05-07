Сервисы Московского инновационного кластера стали доступны по всей России

Аргументы Недели → Общество 13+

7 мая 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Юридические лица и индивидуальные предприниматели из российских регионов теперь могут использовать сервисы Московского инновационного кластера (МИК). Ранее они предназначались только для организаций, зарегистрированных в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«С момента запуска кластера интерес к внедренным на его базе решениям проявляли компании не только из Москвы, но и из других регионов. Поэтому мы надеемся, что линейка уже протестированных и доказавших свою полезность онлайн-инструментов станет неплохим подспорьем для отечественного технологичного бизнеса в целом», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В сообщении отмечается, что после регистрации на цифровой платформе кластера i.moscow компаниям и ИП будет доступен широкий набор сервисов, включая поиск партнеров среди множества технологичных компаний; аренду площадей: свободных производственных, лабораторных, офисных и складских помещений; биржу контрактного производства: возможность выступить исполнителем производственных заказов или найти свободные мощности без организации собственного производства и другие сервисы.