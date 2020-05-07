Кто скупил зарубежную российскую собственность

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7 мая 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Помощь СССР братским и развивающимся странам, фото соцсети

В 90-е годы российские американофилы всю душу вымотали рассказами, как США «планом Маршалла» всю послевоенную Европу спасли. А СССР только экспорт деспотии, да галоши с сортирами экспортировал. В те же 90-е началась истерия, как социалистическая Москва европейские провинции грабила. Собственно, этот шизофренический бред продолжается по сию пору с разной степенью накала.

Доктор экономических наук Василий Симчера раскопал умопомрачительные цифры послевоенной советской помощи братским социалистическим и развивающимся государствам, оказавшимся скотами неблагодарными. Судите сами.

- Общий объём помощи СССР братским и развивающимся странам в послевоенные годы очень приблизительно оценивается в более чем 200 миллиардов долларов США. В том числе после смерти Сталина в 1954-1990 годы - в 144,3 миллиардов долларов. Тот же разрекламированный план Маршалла по помощи Европе всего 12,4 (по другим оценкам – 17,0) млрд. долларов США, или 1% ВВП США. При текущем курсе доллара США, который по сравнению с 1947 годом обесценился, по крайней мере, в 7 раз, помощь СССР превысила 1,0-1,4 трлн. долларов США, что равно почти общему годовому объёму ВВП нынешней России, - рассказал профессор Симчера «АН».

На большую часть этих средств была при техническом содействии СССР построена не имевшая аналогов в мире сеть из нескольких тысяч предприятий и других объектов, переданных в порядке оказания безвозмездной помощи другим странам. Цена их капитализации превышала три четверти всей зарубежной собственности! А их мощности, в том числе, по производству чугуна, проката и стали, кокса и электроэнергии, протяжённость железных дорог были сравнимы с тем, чем располагал РСФСР тех лет.

Естественно после перестройки и наступления бандитского капитализма это досталось. А вот кому это досталось читайте в свежем номере «АН» в материале «Подвиг забытый. Послевоенный».