Молчание ягнят науки

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7 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Валерий Фальков, globallookpress.com, © utmn.ru

В праздничные дни министр науки Валерий Фальков отмечает скромную, но знаковую дату – 100 дней после указа о резком карьерном взлете с поста простого ректора до министра. Отмечает, правда, в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

Собственно говоря, все сто дней прошли под флагом борьбы с венценосным противником. Пришлось переводить вузы на дистанционку, решать вопросы с экзаменами и прочими неприятными вещами, которые китайский вирус привнес в размеренную и стабильную российскую жизнь.

Хотя вирус оказался и прекрасной отговоркой для несчастного министерства во главе с Фальковым. Проблем, которые навалились на бывшего тюменского ректора, оказалось столько, что даже не разгрести эти «авгиевы конюшни», а даже просто разобраться в сортах навоза, скопившегося за последние годы, оказалось невозможно. Или пропало желание, которое в начале недлинного пути проявлял новый министр.

Во всяком случае, ни одна из проблем, поднятая нашим изданием, да и другими СМИ, в частности, вопиющего состояния российского научного флота решена не была. И, похоже, решать их некому. Если при бывшем министре Михаиле Котюкове бал в МОН правили юристы и экономисты, а не ученые или преподаватели, которые априори лучше разбираются в специфике своей отрасли, то при Фрадкове бал так же правят юристы и экономисты, зато добавился еще один ректор и выходец из Совета Федерации.

Похоже, от министра в подборе кадров мало что зависит. А кадры, как известно, решают все! Значит работы у «АН», к сожалению, будет много…

Неизвестные широкой публике подробности первых 100 рабочих дней министра, ведомство которого «рулит» обучением наших повзрослевших детей, в материале «Одинокий настройщик науки».