Как российские бизнесмены помогают бороться с коронавирусом

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7 мая 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Пандемия коронавируса не утихает. Очевидно, что для победы над заболеванием нужно действовать сообща. Одним из первых, кто включился в борьбу с СOVID-19, стал Джек Ма – самый богатый человек в Китае. Он выделил около 14 миллионов долларов на разработку вакцины против коронавируса. Модельер и предприниматель Джорджо Армани перечислил итальянским больницам более миллиона долларов. А кто помогает России бороться с коронавирусом?

В конце марта предприниматель Михаил Гуцериев заявил, что готов предоставить свои отели в Москве – «Националь», Hilton Moscow Leningradskaya, Marriott «Гранд Отель», Marriott «Тверская» и другие – для больных коронавирусной инфекцией. Позже в СМИ появилась информация, что Мэрия Москвы договорилась о размещении медперсонала в 20 гостиницах, часть которых принадлежит Гуцериеву. Номера, питание и прочие услуги для врачей – бесплатные.

Миллиардер Олег Дерипаска выделил деньги Иркутской области на строительство больниц, в которых будут лечить зараженных коронавирусом. Медучреждения построят в трёх городах: Братске, Тайшете и Шелехове. В первых двух места рассчитаны на 30 пациентов, а в последней – на 100. Для инфицированных создадут отдельные биобоксы со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Врачи не будут заходить в бокс, они смогут проводить необходимые медицинские манипуляции через специальные рукава. Также Олег Дерипаска подарил Красноярскому краю три современных реанимобиля с аппаратами ИВЛ.

Председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и Фонд святой Екатерины закупили 100 тонн средств индивидуальной защиты медицинскому персоналу на Урале. Это маски, костюмы, антисептики, бесконтактные термометры, защитные очки, лицевые щитки. На закупку ушло пять миллионов долларов, а на доставку грузов потребовалось несколько авиарейсов. Первый самолёт с гуманитарной помощью прилетел из Китая в Екатеринбург 13 апреля. Все товары распределили поровну между Свердловской и Челябинской областями.

Также Игорь Алтушкин и глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын закупили для Урала 100 аппаратов ИВЛ и более 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Кроме этого, Фонд святой Екатерины с середины апреля начал доставлять продукты нуждающимся: тем, кто из-за пандемии остался без работы. Более 200 многодетных семей получили помощь. Андрей Козицын и Игорь Алтушкин взяли на себя финансирование.

Не остались без помощи и другие регионы страны. Так, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги перечислили 50 миллионов рублей Боткинской больнице Санкт-Петербурга, а миллиардер Дмитрий Рыболовлев пожертвовал 80 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом в Перми. Деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ.

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) Андрея Мельниченко в условиях пандемии коронавируса помогает медучреждениям в регионах своего присутствия. Например, Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница получила от СУЭК защитные комбинезоны, средства дезинфекции, маски, физраствор. Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича компания передала два современных рентгеновских аппарата, а Прокопьевская городская больница №1 получила медицинские маски и оборудование.