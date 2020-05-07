Уникальные изоляционные боксы-носилки появились в дальневосточных больницах

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7 мая 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Уникальные изоляционные боксы-носилки, фото соцсети

В больницы Дальнего Востока направлены 48 изоляционных боксов-носилок с пониженными внутренним давлением. Первые 9 штук уже получили врачи Владивостока и Находки, остальные отправляются по другим регионам.

Специализированные боксы позволяют врачам скорой помощи изолировать потенциально опасного пациента сразу на месте эвакуации и безопасно перемещать пациента непосредственно в стационаре. Данная мера позволяет значительно сократить количество заражённых в процессе транспортировки.

В России это изоляционные боксы-носилки производится на единственном предприятии в городе Миасс Челябинской области, но, несмотря на его высокую стоимость (более 2 млн. рублей), заказать боксы можно только с поставкой на июнь 2020 года. Приморской компании «Доброфлот» же удалось найти иностранного производителя, который выполнил срочную поставку для дальневосточных врачей в максимально сжатые сроки.

«Это полностью изолированные носилки, внутрь которых подается очищенный воздух или кислород. На выходе из капсул воздух проходит специальную обработку - фильтруется и становится безопасным для окружающих, – говорит врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий реанимацией Краевой клинической больницы №2 (г.Владивосток) Павел Дунц. - В капсулу интегрированы перчатки для медиков, порты для подключения аппаратуры. Врач наблюдает за состоянием пациента через большие прозрачные окна и может безопасно проводить различные медицинские манипуляции по пути в больницу».

Поставка оборудования осуществляется в рамках инициативы заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. В соответствии с поручением полпреда «Доброфлот» приобрел и бесплатно передает в регионы Дальнего Востока кислородные концентраторы, оборудование для обработки антисептиком больших и средних площадей поверхностей в помещениях, локтевые диспенсеры антисептиков, профессиональные средства индивидуальной защиты медперсонала. Общая сумма закупленного оборудования превышает 40 млн. рублей.

По словам управляющего группы компаний «Доброфлот» Александра Ефремова первой задачей стояла оперативная защита врачей. «Мы понимаем, что несмотря на значительные средства, выделенные на благотворительную помощь, мы не сможем обеспечить, даже частично, защиту населения Дальнего Востока от эпидемии коронавирусной инфекции, это задача для профильных медицинских служб и уполномоченных государственных органов. Поэтому мы ставили перед собой две основные задачи.

Первая - это максимально оперативно, доставить средства индивидуальной защиты врачам опорных стационаров и скорой помощи, для того чтобы хоть немного сократить заболеваемость медиков на начальном этапе.

Вторая задача: внимательно изучить успешный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией в Китае, и доставить в регионы Дальнего Востока максимально широкий ассортимент средств защиты, дезинфекции, вспомогательного медицинского и лечебного оборудования. Чтобы у врачей был выбор из всего необходимого для борьбы с инфекцией.

В общей сложности мы поставили в больницы ДФО более 30 видов различных средств защиты и вспомогательного оборудования. Это полезные китайские разработки, которые наши врачи могут, что называется «пощупать вживую». Надеюсь, что опыт использования данного оборудования поможет медработникам в регионах составлять более точные и целевые заявки для закупок, которые реально помогут врачам и пациентам».