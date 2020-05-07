На какую льготу могут рассчитывать южноуральские многодетные

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7 мая 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Вячеслава Шишкоедова

Многодетным семьям помогают с погашением ипотеки. Они могут рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства. Уже одобрено более полутора тысяч заявок от южноуральцев.

Компенсация предоставляется семьям, у которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок. Для этого родителям необходимо подать в банк заявление и документы, подтверждающие право на компенсацию: паспорт, свидетельства о рождении детей (должны быть нотариально заверены), кредитный договор и документы на приобретение жилья.

Сотрудники банка перенаправят бумаги в ДОМ.РФ - оператору программы. Там они будут проверены и затем денежные средства поступят в финансовые организации.

Воспользоваться данной мерой поддержки семья может лишь один раз. Необходимо знать, что по условиям программы компенсация на погашение ипотеки выдается только при покупке семьей жилья или земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Использование кредитных средств на доли, ремонт жилья и другие цели не допускается.

Программа государственной поддержки многодетных семей – один из драйверов развития жилищного строительства в регионах, в частности, в Челябинской области.