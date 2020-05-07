Южноуральцы пробудут на самоизоляции минимум до 11 мая

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7 мая 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

По мнению главы региона Алексея Текслера, здоровье южноуральцев в приоритете.

- Статистика по заболеваемости говорит, что опасность распространения вируса сохраняется. Мы не можем ставить под угрозу жизнь наших граждан, - подчеркнул губернатор.

Главный санитарный врач региона в беседе с руководителем области заявил, что ситуация с заболеваемостью остается напряженной, поэтому пока рано говорить об ослаблении режима. Между прочим, более половины заболевших южноуральцев не имеют симптомов. Их выявляют благодаря увеличению объемов тестирования. В сутки в области делается порядка 2600 исследований.

- Такое число бессимптомных больных – это угроза. И рисковать здоровьем людей мы не можем. Поэтому необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции по 11 мая, - констатировал Алексей Текслер.

Между тем в регионе уже готов план, касающийся поэтапного смягчения режима. Его приведут в действие, как только ситуация стабилизируется. Сначала откроют парки и другие общественные пространства, затем - магазины непродовольственных товаров, следом - фитнес центры и музеи, а также другие объекты, которые гарантируют соблюдение санитарных норм и регулируют численность посетителей. Их работа будет жестко контролироваться. В последнюю очередь рассмотрят возможность возобновления культурно-массовых мероприятий, поскольку те представляют угрозу распространения вируса.

Экономический блок правительства по поручению губернатора начал взаимодействие с представителями бизнеса, чтобы разработать алгоритм возобновления деятельности после пандемии.

- У нас есть полное понимание, что ограничения не могут длиться бессрочно, но некоторые правила станут для нас нормой жизни. К этому тоже нужно привыкать, - заключил глава региона. — Это тот компромисс, который позволит нам максимально вернуться к привычному образу жизни.