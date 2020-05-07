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«Сдал» штатный киллер. В Красноярске экс-депутат и известный предприниматель задержан за организацию заказных убийств

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

«Сдал» штатный киллер. В Красноярске экс-депутат и известный предприниматель задержан за организацию заказных убийств

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.

Анатолий Быков в регионе фигура известная – почти десять лет избирался в депутаты, занимался бизнесом, а вот в других кругах его знали под кличкой «Челентано», и дорогу к богатству и власти совсем не певец прокладывал себе, как получается, совсем не честными методами. Операцию по задержанию провели силовики региона: МВД, ФСБ, СК. В данный момент в СК идут следственные действия с участием Анатолия Быкова. А в резиденции авторитетного предпринимателя проводится обыск.

Кстати, недавно Анатолий Быков в интервью заявил, что поработал бы директором ФСБ и «заставил бы всех Родину любить», да видно не судьба. Хотя у него еще есть возможность заняться активной воспитательной работой, но в местах не столь отдаленных.

БИ

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