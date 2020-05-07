Коронавирус 7 мая: как будут снимать карантинные ограничения и почему Россию ждут протесты

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7 мая 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 3 824 860 человек. Погибли 265 100 инфицированных, вылечились – 1 305 728. Тем временем весь мир может остаться без российского зерна, а ученые предрекают вторую волну пандемии, если мы не справимся с инфекцией к осени.

Главный инфекционист Минздрава РФ доктор медицинских наук Елена Малинникова прокомментировала суточный прирост зараженных новой коронавирусной инфекцией в стране: «Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% – средней тяжести и 11% тяжелых».

Населению необходимо раздать триллион рублей, но правительство против. Министр финансов Антон Силуанов в своих заявлениях СМИ ясно дал понять рядовому россиянину, что прямой поддержки от государства ему ждать не стоит. Разбрасывать деньги с вертолета никто не собирается, и растратить ФНБ за два года было бы неправильно.

Из-за эпидемии коронавируса Россия ввела квоты на экспорт зерна, которые, по данным влиятельного американского агентства Bloomberg, были исчерпаны чрезвычайно быстро. После этого Федеральная таможенная служба России (ФТС) прекратила выпуск новых деклараций для экспорта – поставки отечественной пшеницы остановились. КВОТЫ на экспорт должны помочь сохранить высокие запасы зерна в стране на случай непредвиденных ситуаций, которыми грозит коронавирус. Кроме этого ограничения поставок пшеницы за кордон призваны сдерживать цены на внутреннем рынке, который очень зависит от экспорта.

Как утверждает Bloomberg, впервые за 10 лет мир может остаться без российской пшеницы. Дело в том, что, когда 10 лет назад наша страна так же ограничила экспорт зерна, цены на него резко выросли. В то время многие аналитики увидели в этом немаловажный фактор, который способствовал народным волнениям и беспорядкам в мире, а особенно в арабских странах. Так и началась знаменитая «арабская весна», которая потрясла многие режимы.

Россия в беде. Пандемия коронавируса изменила жизнь миллионов людей, а стагнирующая вот уже более десяти последних лет экономика России погружается в новый более глубокий кризис. Темпы экономического роста и уровень жизни населения снижаются, причем снижаются резко. Россия, из-за распространения COVID-19, теряет по 100 млрд рублей ежедневно и постепенно превращается в третьеразрядную страну.

Правительство РФ упростило доступ к информации о мерах поддержки граждан и бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий сервис, с помощью которого можно получить все необходимые сведения, появился на официальном сайте кабмина. Для удобства поиска информация о мерах поддержки в специальном разделе сайта сгруппирована по нескольким параметрам: по получателям, отраслям, сферам деятельности. По каждому о том, кому эта помощь полагается, в какие сроки предоставляется, куда нужно обращаться, какие документы предоставить. Посетители раздела смогут перейти на профильные информационные ресурсы конкретных государственных органов, если оформление мер поддержки доступно с помощью электронных сервисов в онлайн-режиме. Также в разделе имеется своеобразная новостная лента с актуальной информацией о решениях, принимаемых в целях поддержки экономики и граждан.

После коронавируса – протесты? В основе всех революций – тотальное недоверие к действующей власти. Без этого фактора – качай, не качай лодку, а переворота руками пролетариев и морячков не случится. Какими бы искусными не были выступления и прокламации в интернет-пространстве. Впрочем, с доверием у нынешних власть имущих всё не так радужно, как в докоронавирусную эпоху. Продолжение читать здесь.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил возможность поэтапного снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса в стране после 12 мая. Онищенко считает, что разрабатывать сценарии снятия ограничений нужно уже сейчас. По его словам, на это указывает мировая практика борьбы с новой инфекцией. «Безусловно, еще до того, как освободятся койки, нам нужно действовать. И я вам обещаю, это будет скоро… Первый вопрос — мы должны думать о разрешении мероприятий на открытом воздухе, но в индивидуальном порядке. Затем разрешить совместные прогулки с семьей — людей, которые вместе сидят на самоизоляции. Мы исходим из того, что дополнительных возможностей заразиться у них не будет, но прогулка вполне возможна. И конечно же, соблюдение социальной дистанции… в самую последнюю очередь, разрешить выход на прогулку старшей группе, свыше 65 лет», – пояснил он радио Sputnik.

Революция цен. Пока россияне привыкают к карантину и маскам, закрытым кафе и магазинам, одиночеству и сериалам, потихонечку растут цены и заканчиваются заначки. Если посмотреть на подросшие ценники гипермаркетов, то всё пока не так и страшно. Но каждая следующая неделя будет даваться бизнесу сложнее предыдущей, а вирус вряд ли отпустит нас раньше середины лета. Сколько бы ни храбрились власти и розничные сети, сколько бы ни клялись не допустить дефицита продуктов питания, он может возникнуть не из-за сбоя поставок, а в силу обнищания населения. И бизнес крутится как умеет: запуская слухи о подорожании какой-либо категории товаров, пытаясь ловить рыбу на волне народной паники.

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