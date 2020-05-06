Потеряли более 26 миллионов человек и треть благосостояния: опубликованы рассекреченные данные о Великой Отечественной войне

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6 мая 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Независимая газета

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Росстат и Музей Победы презентовали юбилейный статистический сборник материалов о социально-экономическом положении СССР в 1940–1955 годах. В нём содержатся новые статистические сведения о мобилизации населения, эвакуации, партизанском движении, воинских захоронениях и государственных наградах.

Источниками для сборника стали государственные и частные архивы, исторические справки, фундаментальные издания, данные профильных министерств и ведомств. Примечтально, что с некоторых архивных сведений лишь недавно сняли гриф «Секретно», поэтому уже известная информация была существенно расширена и дополнена.

Самые страшные и ужасающие цифры – это данные о человеческих потерях. Общие потери страны за военный период составили 26 миллионов 600 тысяч человек. Это при том, что в 1940 году численность населения СССР составляла около 194 млн человек. Было уничтожено более 1700 городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень. 25 млн человек остались без крыши над головой.

Материальные потери за годы войны составили в сумме около 679 млрд руб. в пересчете на цены 1941 года. «Точный пересчет на современные деньги, конечно же, сложно сделать, но в целом за годы войны материальное богатство СССР сократилось более чем на треть», – пояснил руководитель Росстата Павел Малков.

Напомним, к празднованию Дня победы в Великой Отечественной войне ИД «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» представили всероссийский проект «Говорят герои. Диалог поколений».