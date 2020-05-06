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Врач-инфекционист предположил, что Россию через две недели может накрыть всплеск заболеваемости коронавирусом

, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Врач-инфекционист предположил, что Россию через две недели может накрыть всплеск заболеваемости коронавирусом
Coronavirus Prevention Office, globallookpress.com

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов предположил, что Россию через две недели может накрыть всплеск заболеваемости коронавирусом.

Коновалов отметил, что россияне в разных регионах нарушают режим самоизоляции в майские праздники, выходят на улицу без маски и перчаток, считая, что все равно каждый подцепит этот вирус.

Инфекционист считает, что пока "никакого плато еще не предвидится". "Для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель", - уточнил Коновалов.  По мнению инфекциониста, реальное количество заболевших неизвестно. Он объяснил это тем, что массового тестирования на коронавирус в стране еще нет, а первые тесты могут показать отрицательный результат.

Также инфекционист отметил, что у многие заражаются, но симптомов у них нет, а на улицы такие зараженных выходят и являются носителями COVID.

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