Неправильный прикус: выход есть

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6 мая 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Врач-стоматолог, хирург-ортопед клиники «Dental opera» и кандидат медицинских наук Рамиль ИСКЕНДЕРОВ рассказал о том,зачем менять прикус, есть ли ограничения как это делают сегодня.

Неправильный прикус – наряду с эстетической проблемой, является так же причиной многих заболеваний челюстной-лицевой области и организма в целом.

К чему может привести:

- из-за неправильного распределения нагрузки к повышенной стираемости зубов и рецессии десны

- из-за недостаточной гигиены в труднодоступных местах к кариесу зубов и заболеваниям пародонтита

- нарушениям процессов жевания, глотания, речи, дыхания

- неправильной осанке

- нередко к головным болям, болям в шее и позвоночнике

- к сложностям при протезировании зубов

«В раннем возрасте (до 12-13 лет) неправильный прикус можно исправить при помощи ортодонтических съемных аппаратов, – уверен Искендеров. – К ним относятся пластинки и миофункциональные трейнеры. В более старшем возрасте (с 14-15 лет), когда уже произошла полная смена молочного прикуса на постоянный и сформировались верхушки всех корней, лечение проводят с помощью брекет-систем. Она представляет с собой маленькие замочки, которые фиксируются на поверхность зуба и соединяются между собой ортодонтической дугой, имеющей «память формы». Верхнего возрастного ограничения процедура установки брекетов не имеет. Их можно ставить и в 60, и в 70 лет».

Показания к установке брекет-системы:

- нарушение прикуса;

- неравномерное развитие челюстей;

- деформация зубного ряда в период формирования

- аномалия положения отдельных зубов;

- нарушение жевания;

- не прорезавшиеся зубы;

- большие промежутки между зубами.

Абсолютные противопоказания:

- Отсутствие большого количества зубов

- Острые расстройства психики

- Болезни иммунной и эндокринной систем, включая сахарный диабет.

- Болезни костных тканей

- Заболевания крови

- Патология сердечно-сосудистой системы.

- Туберкулез любой локализации.

- Венерические болезни, ВИЧ.

- Злокачественные новообразования