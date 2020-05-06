Неправильный прикус: выход есть

Врач-стоматолог, хирург-ортопед клиники «Dental opera» и кандидат медицинских наук Рамиль ИСКЕНДЕРОВ рассказал о том,зачем менять прикус, есть ли ограничения как это делают сегодня.
Неправильный прикус – наряду с эстетической проблемой, является так же причиной многих заболеваний челюстной-лицевой области и организма в целом.
К чему может привести:
- из-за неправильного распределения нагрузки к повышенной стираемости зубов и рецессии десны
- из-за недостаточной гигиены в труднодоступных местах к кариесу зубов и заболеваниям пародонтита
- нарушениям процессов жевания, глотания, речи, дыхания
- неправильной осанке
- нередко к головным болям, болям в шее и позвоночнике
- к сложностям при протезировании зубов
«В раннем возрасте (до 12-13 лет) неправильный прикус можно исправить при помощи ортодонтических съемных аппаратов, – уверен Искендеров. – К ним относятся пластинки и миофункциональные трейнеры. В более старшем возрасте (с 14-15 лет), когда уже произошла полная смена молочного прикуса на постоянный и сформировались верхушки всех корней, лечение проводят с помощью брекет-систем. Она представляет с собой маленькие замочки, которые фиксируются на поверхность зуба и соединяются между собой ортодонтической дугой, имеющей «память формы». Верхнего возрастного ограничения процедура установки брекетов не имеет. Их можно ставить и в 60, и в 70 лет».
Показания к установке брекет-системы:
- нарушение прикуса;
- неравномерное развитие челюстей;
- деформация зубного ряда в период формирования
- аномалия положения отдельных зубов;
- нарушение жевания;
- не прорезавшиеся зубы;
- большие промежутки между зубами.
Абсолютные противопоказания:
- Отсутствие большого количества зубов
- Острые расстройства психики
- Болезни иммунной и эндокринной систем, включая сахарный диабет.
- Болезни костных тканей
- Заболевания крови
- Патология сердечно-сосудистой системы.
- Туберкулез любой локализации.
- Венерические болезни, ВИЧ.
- Злокачественные новообразования